Una Voce per lo Ionio: tre giorni di spettacolo, Tv e formazione

Tre giornate di formazione, spettacolo e riprese TV, a S. Andrea Jonio a cui hanno preso parte grandi nomi della musica italiana e artisti provenienti da tutta Italia.

La giornata di formazione si è svolta il 24 marzo scorso presso il Teatro D. Savio, alla presenza del Maestro Vince Tempera, direttore artistico del Festival Una Voce per lo Jonio e dei Grandi Festivals Italiani, storico direttore d’orchestra di Sanremo e di altri importanti programmi TV, oltre che autore di sigle televisive, compositore, discografico, manager e produttore; insieme a lui Antonio Vandoni, direttore artistico di Radio Italia, opinionista musicale al Festival di Sanremo, in trasmissioni come Amici e X Factor, nonché presidente di Area Sanremo.

Ottimo il riscontro ottenuto nello stage, a cui hanno partecipato giovani, ragazzi, bambini e adulti, cantautori e band provenienti da tutta la Calabria e da fuori regione. I relatori, al mattino hanno affrontato diverse tematiche legate alla discografia, ai talent TV, alla musica di consumo dei giovani, alla programmazione radiofonica, spaziando su tutto ciò che poteva essere di interesse per gli ascoltatori. I partecipanti hanno interagito rivolgendo domande, chiedendo consigli e approfittando della presenza di due autorevoli esponenti della musica italiana per essere indirizzati sul percorso artistico più consono alle proprie aspettative.

Nel pomeriggio, poi, i ragazzi hanno interpretato dal vivo alcuni brani del proprio repertorio, ricevendo, da parte del M° Tempera e di Tony Vandoni, consigli e giudizi utili ai fini della loro crescita artistica. Lo stage è stato aperto a tutti ed ha visto la partecipazione anche di molti bambini e ragazzi frequentanti le scuole del territorio.

La manifestazione si è conclusa il 25 marzo, con un pubblico spettacolo che ha visto protagonisti i vincitori dei festival aderenti al circuito dei Grandi Festivals Italiani, provenienti da Puglia e Campania, insieme ai vincitori dell’ultima edizione del Festival Una Voce per lo Jonio e delle edizioni passate.

Tra gli ospiti d’onore presenti, oltre al M° Vince Tempera in qualità di direttore dei Grandi Festivals Italiani, il cabarettista Gennaro Calabrese. Comico, imitatore, reduce dal successo televisivo di Rai 2 “Made in Sud”, Calabrese ha entusiasmato e coinvolto il pubblico presente proponendo diverse imitazioni di personaggi illustri della televisione italiana. A condurre la serata, Domenico Milani, da anni presentatore dei grandi eventi legati alla Calabria, anche fuori regione, il quale ha interagito con il pubblico presente e con tutti gli artisti, mettendoli a proprio agio, oltre che ottima “spalla” dello stesso Gennaro Calabrese, quasi come se tra i due ci fosse un copione da sempre scritto.

I luoghi più belli del borgo di S. Andrea Jonio, sono stati registrati dei videoclip in alcuni punti del centro storico di S. Andrea Jonio dai cameraman, sotto l’attenta regia del produttore e organizzatore dell’evento, M° Christian Cosentino, al fine di realizzare un prodotto televisivo di qualità, che sarà trasmesso nelle prossime settimane sulle TV partner, in streaming in tutto il mondo e caricato sul web e sui canali social ufficiali dell’evento.

Inoltre, ad ogni artista partecipante, verrà consegnato un videoclip della propria esibizione, contenente anche gli insert con le immagini del centro storico di S. Andrea Jonio. Altre giornate all’insegna della grande musica, con il borgo ionico protagonista e centro vitale di un evento di rilevanza nazionale, quale il marchio dei Grandi Festivals Italiani a cui è legato il Festival Una Voce per lo Jonio.

Si ringrazia la Regione Calabria, in quanto il Festival Una Voce per lo Jonio rientra nella programmazione: Interventi per la valorizzazione del sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria - Azione 1 Tipologia C - Sezione “Eventi di rilievo regionale”.