Maltrattamenti in famiglia, vittima trova il coraggio di denunciare il marito

La Polizia di Stato del Commissariato di Rossano nella mattinata ha eseguito, la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima nei confronti di L.G. di 54 anni per maltrattamenti in famiglia, richiesta dal Procuratore della Repubblica di Castrovillari.

La vittima, come accertato dagli agenti, è stata ripetutamente picchiata, ingiuriata e minacciata di morte dal marito, a seguito di continue liti famigliari, tutte avvenute di frequente anche alla presenza del figlio minore e, a seguito della denuncia, avvenuta dopo diverso tempo, è stato possibile emettere la misura eseguita nella mattinata di oggi.

Le donne e gli uomini della Polizia di Stato giornalmente sono impegnati in prima linea contro la violenza di genere, non solo in campagne informative, promosse negli istituti scolastici, nelle piazze e per le strade, (vedi il Camper della Polizia di Stato relativamente alla campagna voluta dal Dipartimento della P.S. “…. Questo non è amore”) ma anche con il personale operativo che prontamente interviene ad ogni richiesta di aiuto.

Anche solo una telefonata alle Forze di Polizia, seppur fatta in forma anonima, può interrompere “il cammino” della violenza, impedendo che maltrattamenti si tramutino in reati ancora più gravi.