Corigliano/Rossano: droga e resistenza a pubblico ufficiale, 2 arresti

La Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Rossano ha arrestato, ieri, N.A. di 38 anni residente a Corigliano/Rossano e il cittadino di nazionalità albanese C.M. di 28 anni, residente a Tirana (ALB) ma domiciliato a Corigliano/Rossano, perché responsabili in concorso dei reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, dal personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Rossano, agli arrestati è stato sequestrato un 1 kg. e più di marijuana e tutto l’occorrente per il confezionamento in dosi pronte per lo spaccio.

Avvisata la Procura della Repubblica di Castrovillari diretta da Eugenio Facciolla, su disposizione del P.M. di turno, gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Castrovillari.