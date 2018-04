Riunione in Cittadella: adottati diversi provvedimenti

Una serie di provvedimenti sono stati assunti oggi, al termine dell’incontro in Cittadella tra il Presidente della Regione Mario Oliverio, ed il Dirigente della Segreteria della Presidenza della Giunta Francesca Palumbo.

Il primo approccio ha riguardato la presa d'atto dei contratti di formazione specialistica per la frequenza delle scuole di specializzazione in discipline mediche dell'Univesrità degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.

Su proposta congiunta, della Presidenza e dell'assesorato all'Ambiente, sono stati nominati in secondo luogo, nell'ambito del riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria, i commissari ad acta Ato per i Comuni di Belvedere Marittimo, Polistena, Dipignano, Oppido Mamertina e Paludi. È stato approvato inoltre l'atto di proroga relativo alla convenzione con l'Asp per il funzionamento del personale addetto all'infermeria della Cittadella regionale a Catanzaro.

Con la prosecuzione dei lavori, Regione Calabria si è costituita parte civile in due procedimenti penali distinti: uno per reati ambientali, in particolare per danneggiamento al patrimonio boschivo, un altro per reati legati a frodi comunitarie riguardo a misure di aiuti alle imprese.

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno è stata assunta dalla Giunta la determinazione del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale. Si tratta dell'approvazione dell'atto da sottoporre all'intesa con gli enti locali.

Durante la riunione sono state anche affrontate una serie di questioni legate all'organizzazione del personale regionale e dei dipartimenti e al settore della gestione dei rifiuti.

Il Presidente Oliverio e l'Assessore all'Ambiente Antonella Rizzo hanno in particolare fatto il punto sui nuovi impianti di trattamento dei rifiuti in Calabria, alla luce dell'acquisizione dei pareri delle amministrazioni dei territori coinvolte nelle conferenze dei servizi, per determinare un'accelerazione nella realizzazione delle opera.