Regione. Bando dote lavoro, pubblicato elenco dei soggetti accreditati

Il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali ha aggiornato l’elenco dei soggetti accreditati alla rete regionale dei servizi per il lavoro e per le politiche attive del lavoro, in riferimento al Bando dote lavoro e inclusione attiva, le cui domande, integrazioni, rinunce e variazioni sono state presentate nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio ed il 10 aprile scorso.

L’elenco aggiornato dei soggetti accreditati sul portale Calabria Europa.