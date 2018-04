Emergenza cimitero a Rende: iniziati i lavori di ampliamento

L’amministrazione comunale di Rende - comunica attraverso una nota - che sono iniziati i lavori che riguardano la realizzazione di nuovi loculi (in numero di 84) in ampliamento del cimitero esistente. Questi lavori sono realizzati in due zone distinte e si differenziano per criteri costruttivi. Si scende nel dettaglio sottolineando che nel primo intervento, ubicato a sud, si sta realizzando una struttura in cemento armato per l'inserimento di loculi prefabbricati in calcestruzzo. Inoltre è prevista una colonna composta da cinque loculi fuori misura rispetto alle dimensioni standard.

Sul secondo intervento si sta realizzando una struttura in acciaio e loculi prefabbricati in vetro resina. Questo intervento prevede fondazioni speciali costitute da n. 6 pali di diametro DN400 con sovrastante platea in cemento armato al fine di garantire la stabilità del manufatto in totale sicurezza a causa delle scadenti caratteristiche meccaniche del terreno. Con l’avvio di questi lavori saranno risolti anche i problemi di infiltrazione di acqua nei loculi, attraverso la sostituzione di una delle reti di scarico delle acque meteoriche più importanti dell’intero aggregato cimiteriale dovuta alla vetustà, ciò consentirà inoltre l’eliminazione dell’interferenza della stessa con uno delle edicole funerarie in realizzazione.

Ed è il direttore dei lavori Giovanni Motta che sottolinea: "tutto ciò è stato possibile realizzarlo grazie alla perfetta sinergia fra l’amministrazione comunale che, unitamente all’assessore ai lavori pubblici Pino Munno, ha dimostrato grande sensibilità ed efficacia nell’affrontare un importante emergenza quale la carenza dei loculi e quella relativa alle infiltrazioni nei loculi esistenti”. Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l’ingegnere Paolo Giorgi.

Il sindaco di Rende Marcello Manna invece sottolinea che “l’inizio di questi lavori, naturalmente, non è una meta ma una tappa di un percorso dove sono previsti ancora la costruzione di altri loculi. Ricordo che l’obiettivo dell’amministrazione è quello di presentare in tempi brevi il progetto per un nuovo cimitero della città di Rende”.