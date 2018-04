Osservatori speciali al ripascimento della spiaggia di Fuscaldo

In occasione dell'intervento di ripascimento del litorale tirrenico che sta interessando i comuni di Paola, Fuscaldo, Cetraro, Guardia Piemontese, Acquappesa, eseguito dal dipartimento lavori pubblici della Regione Calabria ( Paolo Papalino e Giovanni Spadafora), per il quale il Servizio Suolo e Rifiuti del Dipartimento Provinciale Arpacal di Cosenza sta eseguendo l'attività istituzionale di controllo, in collaborazione con i Servizi Tematici Acque (Evelina Provenza), Aria (Rosalba Odoguardi) e Radiazioni e Rumore (Nicola Miglino), si è svolto il sopralluogo del Dipartimento Arpacal con la visita guidata con la scuola elementare di Fuscaldo.

L’intervento, autorizzato dalla Regione Calabria con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Ambiente e Territorio” , prevede il prelievo di 16.300 mc di sabbia emersa dalla zona post a sud del lungomare di Paola, da ripascere nella zona di Messinette, interessata negli anni scorsi da un progressivo arretramento della linea di costa. L’area oggetto dell’intervento era stata preliminarmente attrezzata con la realizzazione di apposite celle delimitate da massi, che hanno lo scopo di facilitare le operazioni di deposito e trattenimento delle particelle solide.

All'intervento di deposizione della sabbia sul litorale di Fuscaldo hanno assistito a distanza di sicurezza gli alunni delle classi V Scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Fuscaldo. L'Istituto comprende cinque plessi e gli alunni, 54 in tutto con età tra 9 e 10 anni, sono stati accompagnati dagli insegnanti Carnevale Concettina, Vaccari Simona, Orlando Maria Rosaria, Gullo Anella, Veltri Marilia, Basile Giulia, Foti Carolina, Piemontese Giuseppina, Caputo Veronica. A conferma dell'interesse riscosso dall'iniziativa, si è aggiunta anche la classe I D della Scuola secondaria di primo grado di Fuscaldo, accompagnata dai docenti Emilia Zicarelli e Vincenzo Altamura.

L'incontro è stato organizzato in collaborazione con il Servizio Suolo e Rifiuti diretto di Eugenio Filice, dai referenti EOS Rosalba Odoguardi e Dott. Mario Foglietti, del Dipartimento di Cosenza, diretto da Teresa Oranges. Sul posto hanno trovato ad attenderli Odoguardi, del Servizio tematico Aria, diretto da Claudia Tuoto, e i tecnici Laura Cundari e Francesco Chiappetta per il servizio Suolo e Rifiuti. I piccoli allievi si sono mostrati molto interessati alla problematica dell'erosione costiera che li riguarda personalmente e anche discretamente preparati sull'argomento.

Odoguardi ha spiegato loro l'importanza dell'intervento di ripascimento e anche la sua complessità, sottolineando il lungo e articolato iter burocratico, progettuale ed analitico che ha preceduto l'intervento, inoltre ha cercato di chiarire ai ragazzi i ruoli dei diversi attori che hanno preso parte alle operazioni, l'ente regionale, le autorità locali, gli enti di controllo, la ditta ATI Meridiana Domus srl – NE.CO. Costruzioni Srl (Pasquale Neve e Michele Gonino), che esegue i lavori, compresi i tecnici biologi che si occupano del monitoraggio degli impatti. Infatti sul cantiere era presente Alessandra Condino, coadiuvata dal collega Faustino Scarcelli, che gentilmente ha mostrato ai piccoli la strumentazione che viene utilizzata per le misure di torbidità, il disco di secchi e la bottiglia di Niskin.

Il successo della giornata è stato non soltanto legato alla soddisfazione dei piccoli studenti nell'assistere ad un intervento che riguarda il proprio Comune con un risvolto per loro molto piacevole come la balneazione, ma anche per l'Educazione Orientata alla Sostenibilità del Dipartimento Arpacal di Cosenza che è riuscita ha coniugare una quotidiana attività di sorveglianza presso il cantiere con la visita guidata, ottenendo un risparmio di risorse e una maggior efficacia comunicativa.