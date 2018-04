Provincia di Crotone. Pugliese proclamato presidente: grazie allo “sforzo” del Pd

Un quarto d’ora dopo mezzogiorno di oggi, il segretario generale dell'ente, Paolo Lo Moro, ha proclamato Ugo Pugliese, attuale sindaco di Crotone, nuovo presidente della Provincia di Crotone, dopo aver letto i verbali delle elezioni svoltesi ieri (LEGGI).

La cerimonia, con tanto di consegna della fascia azzurra di rappresentanza, in una sala Borsellino dell'ente intermedio gremita di giornalisti, dipendenti e di una delegazione della Giunta comunale pitagorica e familiari.

Prendendo la parola Pugliese ha esternato i ringraziamenti di rito ai sindaci ed ai consiglieri che lo hanno votato, e finanche ai cinque colleghi che non si sono proprio recati alle urne, per questioni “politiche” e non personali, ha ribadito.

Alla fine, come unico candidato, è stato eletto con una media ponderata del 53,763%, con sei schede bianche e due nulle, 126 voti su 134 votanti.

Il neo presidente ha ribadito, poi, i ringraziamenti particolari ai consiglieri del Partito democratico che, per Pugliese, hanno fatto uno sforzo non indifferente a livello politico per mantenere l'accordo “istituzionale e non politico”, ha precisato (LEGGI).

Ha sottolineato, inoltre che la sinergia tra Comune e Provincia potrà essere molto utile, considerato che la sua intenzione, condivisa, è di gestire l'ente come un'area vasta.

Pugliese ha evidenziato che tra le sue priorità ci sarà la sistemazione della questione economica dell'ente, ancora in difficoltà, per poi passare ad un altro tema caldo, quello della viabilità.

Al termine della cerimonia, il sindaco-presidente si è sciolto nell'abbraccio di moglie e figli, presenti nella sala Borsellino, insieme alla consigliera regionale Flora Sculco.