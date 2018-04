In casa con un chilo di marijuana, in carcere un cosentino e un albanese

Avevano in casa un chilo di marijuana e tutto l’occorrente per il confezionamento in dosi pronte per lo spaccio.

Così due uomini, N.A., 38enne di Corigliano-Rossano, e C.M., 28enne, di Tirana ma domiciliato nel comune ionico cosentino, sono stati arrestati dagli dalla Polizia perché ritenuti responsabili di detenzione di droga ai fini dello spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel corso di un controllo, disposto dal Questore di Cosenza Giancarlo Conticchio, gli agenti del commissariato di di Rossano, diretto da Giuseppe Massaro, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare durante la quale hanno trovato la marijuana.

La droga è stata sequestrata; i due, una volta convalidato il fermo dal pm del Tribunale, sono stati portati nel carcere di Castrovillari.