Incidente a Paravati, auto si cappotta. Ferito conducente

È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte, circa una quarantina di minuti dopo la mezzanotte, nella frazione Paravati di Mileto.

Per cause in corso di accertamento un’auto si è cappottata e il conducente, V. M., è stato subito soccorso dai passanti che hanno chiamato il 118.

Una volta sul posto il personale sanitario ha prestato le prime cure e poi ha trasferito il ferito nell’ospedale di Vibo Valentia, mentre sul luogo del sinistro sono rimaste le forze dell’ordine per i rilievi del caso e i Vigili del fuoco di Vibo per le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e di ripristino della viabilità, effettuate dal personale dell'Anas.