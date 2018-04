Migranti, finanziati 10 progetti Fondazione con il Sud

Ammontano a 3,5 milioni di euro i fondi per i 10 progetti sull’immigrazione che sono stati selezionati dalla Fondazione con il Sud. Grazie alla seconda edizione del bandi immigrazione, la fondazione ha inteso favorire l'inclusione lavorativa e il contrasto alla tratta e allo sfruttamento sessuale degli immigrati presenti nelle regioni meridionali (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Dei tre milioni di euro 350mila euro saranno spesi per ogni progetto vincitore del bando che ha coinvolto 109 organizzazioni tra associazioni, cooperative sociali, consorzi, enti pubblici ed ecclesiastici, organizzazioni di volontariato, fondazioni. Dei progetti selezionati, 2 saranno dedicati al contrasto della tratta, così da favorire l'emersione del fenomeno e offrire sostegno a 500 vittime, mentre gli altri 8 saranno dedicati all'inserimento socio-lavorativo degli immigrati, favorendo l'occupazione di circa 200 persone in realta' gia' costituite o in nuove imprese sociali.

Oltre 1.000 immigrati parteciperanno ad attività di orientamento al lavoro, e alcuni avranno l’opportunità di svolgere tirocini formativi in azienda. Con la prima edizione dell'Iniziativa Immigrazione, promossa nel 2014, la Fondazione Con il Sud sostenuto 13 progetti assegnando complessivamente 3,7 milioni di euro.