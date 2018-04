Anioc Crotone: una messa in ricordo del Delegato Provinciale di Vibo

L’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche di Crotone onora la memoria del Delegato Provinciale di Vibo Valentia, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Vibo Marina, Gennaro Bonaventura, scomparso il 27 marzo scorso.

La Delegazione Provinciale, presieduta dal Delegato e Vice Regionale, Giuseppe Crea, con il Consigliere Pasquale Crugliano, Vincenzo Astorino e Alberto Prin Abelle, il 13 aprile scorso si è recata a Vibo Valentia Marina accolta, davanti il sacrato della Chiesa, dal Neo Delegato locale Francesco Ciancio.

Alle 18 è iniziata la Santa Messa officiata nella parrocchia Maria SS del Rosario di Pompei dal vice parroco don Gerardo Furlano, con il labaro dell’Associazione e i due alfieri Vincenzo Astorino e Alberto Prin Abelle, che indossavano il mantello dell’Anico.

Don Gerardo nell’omelia dedicata al Delegato ha ricordato tutta la sua vita vissuta da cattolico praticante, glorioso esempio nell’Arma Benemerita dei Carabinieri e buon padre di famiglia.

Erano presenti oltre alla famiglia, anche il vice comandante della Stazione dei Carabinieri Tommaso Romano e numerosi cittadini. Alla fine della Messa, il Delegato Provinciale di Vibo Valentia, residente a Santo Onofrio, ha letto la preghiera a San Giorgio, protettore dei “Cavalieri” esprimendo le più sentite condoglianze ai familiari.

Il Delegato di Crotone ha ringraziato don Gerardo per la significativa omelia e tutti i partecipanti. Dopo ha spiegato i valori dell’Associazione, che unisce tutti i Cavalieri del Mondo in una grande famiglia, nata nel 1949 con il Segretario Generale Feliciano Monzani, mentre oggi come Segretario Generale è il Conte Maurizio Monzani.

Poi ha ricordato Bonaventura come una persona molto umile che, “con questa dote, ha tutte le porte aperte, compresa quella del Paradiso”.