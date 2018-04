Provincia di Crotone. Pugliese eletto Presidente, ma non senza difficoltà

Come da previsioni Ugo Pugliese è stato eletto nuovo presidente della Provincia di Crotone. Una vittoria che si può comunque definire alquanto “sofferta”, nonostante le aspettative, e che conferma una certa “spaccatura” se si tiene conto che il sindaco della città pitagorica - della Prossima Crotone, lista espressione di Enzo Sculco e della figlia, la consigliera regionale Flora - è stato eletto con 126 voti su un totale di 134, che rappresentano, quest’ultimi, una media ponderata del 55,9% dei voti utili. Un dato percentuale che scende ancora, all’incirca al 46%, invece, se si tiene conto delle preferenze ottenute dallo stesso Pugliese.

LA “SFIDA ESALTANTE”

“È un grande onore ed una nuova sfida che mi preparo ad affrontare con lo stesso impegno con il quale ho intrapreso quella di sindaco della città di Crotone. Ringrazio i colleghi sindaci ed i consiglieri comunali di tutto il territorio provinciale per la fiducia che mi hanno voluto accordare che ricambierò con l'impegno e la dedizione che contraddistinguono il mio essere rappresentante delle istituzioni”.

Queste le prime parole del primo cittadino dopo la sua elezione, sottolineando come quella di presidente dell’ente intermedio rappresenti per lui “una nuova avventura che intraprendo con determinazione – afferma - per riportare la Provincia di Crotone al ruolo che merita e che meritano, soprattutto, i cittadini dell'intero comprensorio principale”.

Per Pugliese l’idea di provincia è quella “di area vasta che non si occuperà solo delle competenze proprie ma che dovrà essere l’azione di spinta verso le grandi sfide delle infrastrutture, della mobilità, dello sviluppo”.

“Sarò – ha poi voluto evidenziare - il presidente di tutti anche di quei comuni che non si sono presentati oggi alle urne. Non sarò solo in questo percorso, ne sono certo, ma lo spirito di squadra con i rappresentanti di tutti i comuni del territorio sarà la chiave di svolta – ha concluso Pugliese - per proseguire nel cammino di riscatto e di ripresa che questa terra desidera e merita”.