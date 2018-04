Chiusa la Guardia Medica Pediatrica di Crotone. Romano: “non è ammissibile”

Lo scorso 1 aprile ha chiuso i battenti la Guardia Medica Pediatrica di via Nazioni Unite a Crotone poiché è scaduta la convenzione con l'Azienda Sanitaria Provinciale. Il servizio era molto apprezzato dalle mamme e dai papà crotonesi che nei fine settimana potevano fare affidamento sui pediatri che a turno si mettevano a disposizione dei piccoli pazienti.

Oltre ai molti genitori che sono sul piede di guerra per il mancato servizio, l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessia Romano, ha deciso di esprimere il proprio pensiero affermando che questa chiusura “non è ammissibile”.

“Tutti conoscono l'importanza di questo servizio, - precisa la Romano - che pesa pochissimo sulle casse dell'Azienda Sanitaria ma che, contemporaneamente, offre una assistenza fondamentale per le famiglie, senza gravare sul pronto soccorso cittadino. La sanità pubblica non può essere gestita in un'ottica economica, ma attività come queste vanno programmate e finanziate ad ampio raggio, evitando qualsiasi interruzione del servizio.”

“Ho già chiesto al direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, Sergio Arena, - aggiunge l’assessore - un incontro specifico per affrontare il problema e per trovare le adeguate soluzioni. Raccolgo come mamma e assessore alle Politiche Sociali le preoccupazioni espresse da tante famiglie ed associazioni del territorio.Preoccupazioni che porterò nell'incontro con il dr. Arena e che, sono convinta, troveranno accoglienza nel direttore generale. Auspico – conclude - che, al più presto, si potrà dare una risposta positiva alle esigenze di tante famiglie”.