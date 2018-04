Superenalotto, a Lamezia jackpot solo sfiorato: un 5 da 19mila euro

La fortuna ha sfiorato un giocatore del SuperEnalotto di Lamezia Terme che ha centrato un 5 da 19mila euro. La vincita è stata convalidata al Tabacchi Curcio, in Corso Nicotera 72. Nello stesso concorso la dea bendata ha baciato invece Caltanissetta, dove sono stati vinti 130,2 milioni di euro. Per il prossimo concorso il Jackpot di ripartenza metterà sul piatto 24 milioni di euro: in Calabria, riferisce Agipronews, l'ultimo 6 è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.