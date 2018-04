Strongoli, sequestrato capannone abusivo. Si trova in un’area vincolata

Un capannone abusivo è stato sequestrato dai carabinieri forestali a Strongoli in località Viale dei Chonii – Fosso Survolo. Il sequestro è stato già convalidato dall’Autorità giudiziaria, mentre il committente dei lavori è stato denunciato.

Il capannone, con struttura portante in acciaio e poggiante su una platea in calcestruzzo armato, è stato notato dai militari della stazione di Cirò durante l’attività di controllo in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale nel comune di Strongoli. L’area in questione ricade nella fascia di 300 metri dalla battigia del mar Ionio e classificata dal Pai (Piano Assetto Idrogeologico) della Regione Calabria come area di attenzione per il rischio inondazione.

La costruzione aveva una copertura a due falde, realizzata con struttura in scatolari di acciaio su cui è ancorato manto di copertura in pannelli di lamiera. A seguito delle verifiche avviate presso l’ufficio tecnico comunale è emersa la totale mancanza di autorizzazioni per la costruzione.

Il committente dell’opera, residente a Strongoli, 44enne, possessore del terreno, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone per violazione della normativa edilizia – urbanistica per opere eseguite su area sottoposta a vincolo.