Brucia materiale plastico vicino bosco. Arrestato

Ha segnalato un uomo che stava bruciando materiale plastico in località “Pantasma” di Rossano. Così i carabinieri forestale hanno arrestato S. C. R., 47enne di Rossano per incendio doloso. Il materiale che stava bruciando stava provocando fumo acre e nauseabondo che, oltre ad invadere i terreni agricoli vicini arrivava anche alle abitazioni.

Incurante del vento, oltre che dell’ambiente e della salute pubblica, il 47enne ha continuato a bruciare il materiale, tanto che le fiamme si sono propagate e hanno incendiato il bosco, evento limitato negli effetti, solo grazie al tempestivo intervento dei militari.

Così il Sostituto procuratore Angela Continisio, pm di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Eugenio Facciolla, dopo le formalità di rito ha disposto la rimessa in libertà.