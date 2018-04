Rissa tra tifosi allo stadio “Luigi Razza”, arrivano quattro Daspo

Sono 4 i Daspo emessi dalla Questura di Vibo Valentia nei confronti di tre persone di Sant’Onofrio, parenti del portiere dell’Acireale Salvatore Barbieri, e un sostenitore della Vibonese, coinvolti in una rissa scoppiata nella tribuna dello stadio “Luigi Razza” durante la partita di Serie D contro l’Acireale.

Dopo aver visionato il materiale delle telecamere della video sorveglianza della struttura, la polizia ha infatti emesso i provvedimenti nei confronti delle persone che sono state accusate a vario titolo di aver preso parte alparapiglia. Per questo motivo non potranno partecipare a manifestazioni sportive per tre anni.

Un altro Daspo di tre anni è stato inoltre emesso nei confronti di un calciatore della Real Fabriziese che qualche settimana fa aveva insultato, minacciato e aggredito un giovane arbitro della sezione Aia del capoluogo, durante una partita di Terza categoria giocata e sospesa a San Nicola da Crissa. Lo stesso giocatore della Fabriziese era stato squalificato per cinque anni (il massimo della pena) dal giudice sportivo. Ora non potrà più frequentare stadi e campi sportivi per i prossimi anni.

Il Questore Filippo Bonfiglio ha emesso poi altri due provvedimenti simili nei confronti di due tifosi dell’Ercolanese che in una partita di Serie D giocata allo stadio “Luigi Razza” hanno acceso due fumogeni. Dall’inizio dell’anno salgono così a dieci i Daspo emessi a Vibo.