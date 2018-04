Assoluti di Kumite. Finale nazionale. Akc: niente medaglie ma buone performance

Fabio Greco

Assegnati nel weekend al Centro Olimpico Federale di Ostia undici titoli nazionali nei Campionati Assoluti di Kumite.

Purtroppo niente medaglie per la compagine crotonese guidata dal M° Rosario Stefanizzi dell’Accademia Karate Crotone formata da Fabio Greco ed Emanuel Lo Iacono nei 75kg e Francesco Cesario 67kg che si sono dovuti accontentare dell’undicesimo posto.

“Comunque non è mancata la volontà e la voglia di fare. Si ritorna a casa senza risultato ma con la vittoria di aver stretto i denti fino alla fine contro qualche infortunio, gli inevitabili disagi e contro il poco tempo a disposizione – dice Fabio Greco, capitano del team - Magari con qualche "svista" in meno avremmo potuto fare di più... ma lo Sport è anche bello per questo, consapevoli di esserci messi in gioco contro i più forti Karateka d'Italia e, quindi, onore ai nostri avversari”.

“Trasferta che si è prospettata difficilissima già alla partenza - precisa il Maestro Enzo Migliarese - un plauso comunque va fatto al coraggio e all’abnegazione di questi nostri Atleti che nonostante tutto riescono a lasciare sempre un segno positivo del proprio passaggio”.

ASSOLUTI MASCHILI, I PODI

Cat. 60kg 1.Angelo Crescenzo 2. Danilo Greco 3. Samuele Marchese/Divid De Falco

Cat.67kg 1.Luca Maresca 2. Gianluca De Vivo 3. Roberto Ferraiolo/Francesco Pinto

Cat. 75kg 1.Luigi Busà 2. Emanuele Sarnataro 3. Rabii Jendoubi/Ahmed El Sharaby

Cat. 84kg 1.Michele Martina 2. Andrea Penna 3. Nello Maestri/Giuseppe Tesoro

Cat.94kg 1.Simone Marino 2.Cristiano Altamura 3.Raoul Santarelli/Daniel Mari

Cat.+94 kg 1.Christian Toni 2.Mario Cartelli 3.Michael Ghislandi/Patrizio Cosciotti

ASSOLUTI FEMMINILI, I PODI

Cat. 50 kg 1. Giulia Angelucci 2. Anna Damolideo 3. Erminia Perfetto/Asia Agus

Cat. 55 kg 1. Lorena Busà 2. Alessandra Mangiacapra 3. Angelica Molgora/Veronica Brunori

Cat. 61 kg 1. Laura Pasqua 2. Viola Lallo 3. Francesca Cavallaro/Federica Cavallaro

Cat. 68 kg 1. Silvia Semeraro 2. Asia Staglioli 3. Melanie Corbatto/Eva Pieri

Cat. +68 kg 1. Clio Ferracuti 2. Alessia Coppola Neri 3. Giorgia Gentile/Linda Stasi

LA CLASSIFICA

Per quanto riguarda la classifica delle società sportive della gara maschile, gradino più alto del podio per le Fiamme Oro Roma, al secondo posto il Gruppo Sportivo Carabinieri Roma, terzo posto per A.S.D Center La Scampia e A.S.D. Karate Wadoryu. La classifica a squadre della gara femminile ha registrato il successo del Gruppo Sportivo Carabinieri Roma davanti alle Fiamme Oro Roma, terzo posto per il Cus Torino.