Aeroporto Reggio. Siclari (Fi) incontra Sacal: al centro il rilancio del “Minniti”

La pista di atterraggio dell'aeroporto di Reggio Calabria

La questione dell’aeroporto di Reggio Calabria in cima nella lista di emergenze del senatore di Forza Italia Marco Siclari. Dopo aver partecipato al Consiglio Metropolitano accertando l’assenza della Sacal, Siclari ha infatti voluto prendere in mano la situazione interessandosi in prima persona.

Ieri mattina, così, ha incontrato il Presidente della Sacal Arturo De Felice per discutere sul problema del Tito Minniti ed affrontare anche le tematiche che sono emerse in seno al Consiglio.

Il senatore ha sollevato la questione del deficit organizzativo e di opere strutturali non realizzate, mettendo fin da subito in chiaro o che aspetta di conoscere il piano industriale richiesto da Enac.

“Il presidente De Felice – ha dichiarato Siclari a margine dell’incontro - mi ha informato che prosegue il tavolo tecnico tra Sacal e Regione dipartimento lavori pubblici per recuperare i fondi ed attualizzare i progetti fermi da tempo. Hanno già avviato la procedura di Recupero dei fondi regionali, che erano stati bloccati dal fallimento della Sogas, oltre 4 milioni destinati a Crotone e oltre 10 milioni per Reggio. Inoltre, il presidente mi ha informato circa l’avvio di incremento dell’attività commerciale interna all’aeroporto e relativi parcheggi”.

Naturalmente Siclari ha affermato che porterà massima attenzione allo sviluppo dell’aeroporto, considerando che questa infrastruttura “rappresenta il trampolino di lancio della Città Metropolitana” e per questo, prima di fare ulteriori passi, aspetta di conoscere la presentazione del piano industriale che la Sacal ha commissionato alla società Pricewaterhousecoopers (PwC), che sta ultimando il lavoro.

“Sono sorpreso dall’assenza di attenzione della Regione su un tema così importante ma, soprattutto, quella della Città Metropolitana che non ha fatto alcuna attività di Co Marketing sulla città per incrementare il numero dei visitatori considerando che l’aeroporto è un’azienda ed un’azienda ha bisogno di aumentare i numeri per migliorarsi. Come sostengo sin dalla campagna elettorale, dobbiamo fare un tavolo dove riuniamo tutti i sindaci e chiedere a loro di portare i loro progetti, che devono essere finanziati al tavolo di lavoro, per utilizzare quel potenziale inespresso”.

Inoltre, al tavolo tecnico che verrà fatto insieme alla Città Metropolitana per l’America’s Cup sarà coinvolto anche l’aeroporto “perché l’evento del 2019 – ha ribadito il senatore Azzurro - porterà, se riusciamo a rendere Reggio Calabria idonea ad accogliere il più grande evento sportivo nautico al mondo, un incremento delle visite nella città non soltanto nei 10 mesi di lavori preparatori alla grande competizione, ma soprattutto dopo, perché una volta che le telecamere di tutto il mondo proietteranno le immagini spettacolari di tutto il nostro territorio avremo un aumento di visite turistiche in modo esponenziale per i prossimi anni, come accaduto a Trapani e Napoli”.

“Nel frattempo – ha concluso Siclari - attendo che si faccia il Governo per incontrare il Ministro ai trasporti prima possibile per rafforzare il nostro aeroporto. Ed invito la Città Metropolitana ad avviare da subito un progetto di Co Marketing per fare conoscere Reggio al mondo ed intercettare i flussi turistici per portarli da noi, cosa che la Regione sta facendo in modo serio con Crotone e in modo mortificante su Reggio. Inoltre, come discusso con De Felice, serve che si attivino subito per rendere operativo il molo che, soprattutto nella stagione estiva, può intercettare i flussi di turisti che provengono dalle isole”.