Libri: successo per lo scrittore crotonese Piero Vrenna nella provincia di Bari

Cinque eventi nell'ultimo weekend (14 e 15 aprile) per Piero Vrenna, autore di "Con Piero in moto per l'Italia" (La storia vera di un sogno), che con il suo amico Gian Piero Papasodero (crotonese che risiede a Verona), ha incontrato fan a Polignano a Mare (Chiesa della Trinità), Conversano (Centro culturale LABottega - Laboratorio Urbano), ancora Polignano (Masseria Giangrande), Castellana Grotte (Ristorante Terre di Puglia), Castellana Grotte (Pizzeria Antica Roma, dove decine di centauri con le loro Harley Davidson si sono radunati per accogliere Piero al rombo dei motori).

I racconti dei due crotonesi del loro viaggio di venti giorni in Harley Davidson con sidecar hanno affascinato, emozionato e soprattutto fatto divertire centinaia di fan pugliesi che hanno applaudito senza sosta coinvolti dall'energia di Piero che è un esempio per tutti di come si debba vivere senza piangersi addosso e puntando a obiettivi alti "perché i sogni alle volte si realizzano; bisogna provarci sempre senza timori".