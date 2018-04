Stanata “piazza di spaccio” nel reggino: 4 arresti

Una vera e propria “piazza di spaccio” è stata stanata dai Carabinieri nei pressi della chiesa ortodossa del rione Caridi, a Reggio Calabria.

La scoperta ha portato all’arresto di tre giovani reggini e un marocchino che sono stati colti in flagranza a vendere marijuana e cocaina.

Si tratta di: P.I., 29enne, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione di presentazione alla Polizia Giudiziaria, D.P. e A.F., di 31 e 37 anni, e del 19enne marocchino, I.S., tutti con precedenti penali in materia di droga.

Dopo una soffiata, i Carabinieri si sono appostati ed hanno potuto osservare come i quattro, utilizzando un vicino rudere abbandonato come deposito, avevano avviato la loro attività di spaccio. La droga, già confezionata per essere ceduta al momento dell’arrivo del cliente, era nascosta sotto un masso, all’interno di un barattolo di vetro.

Ai quattro sono stati sequestrati 200 euro in banconote di vario taglio, 1 “panetto” di hashish, 5 grammi di marjuana e 31 dosi di cocaina, destinati alle analisi tossicologiche del caso.

Dopo l’arresto, il 29enne e il 19enne sono stati rinchiusi nel carcere di Arghillà, mentre gli altri due sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma di Rione Modena, in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato questa mattina.