Firmo. Sicurezza stradale, Provincia approva senso unico su Corso Cavour

Su proposta dell'assessore alla Viabilità e vicesindaco di Firmo Santo Ricetta, la Provincia di Cosenza, settore Viabilità, considerando le motivazioni di pubblica sicurezza e di miglioramento della circolazione veicolare e pedonale ha espresso parere favorevole, affinché sia istituito il senso unico di circolazione su Corso Cavour, un tratto di Strada Provinciale 265 che attraversa il centro abitato di Firmo.

La fase sperimentale è andata a buon fine e, dopo un periodo di test, perviene la soddisfazione dell'amministrazione guidata dal sindaco Gennarino Russo.

“Il senso unico - commenta il vicesindaco Ricetta - è argomento che ha suscitato grande discussione in paese e solo una piccolissima parte ha manifestato dissenso. Riteniamo – aggiunge - che la maggioranza dei cittadini abbia apprezzato la scelta in quanto, sul corso principale, non si verificano più ingorghi. Inoltre, se fino ad oggi si è fatta eccezione per autobus urbani ed extraurbani, con il parere favorevole della Provincia pensiamo di estenderlo erga omnes. Infine, lavoreremo per sistemare le modalità di parcheggio su Corso Cavour”.