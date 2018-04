Insediata la nuova Giunta regionale. Oliverio: “avviare rivoluzione”

Il Presidente della Regione, Mario Oliverio, ha presieduto oggi pomeriggio la riunione di insediamento della nuova Giunta.

Il nuovo Esecutivo vede Francesco Russo in qualità di assessore alla logistica, al sistema portuale e al sistema Gioia Tauro, nonché vicepresidente con l’aggiunta delle deleghe allo sviluppo economico e alle attività produttive; Antonella Rizzo, assessore alla tutela dell’ambiente; Franco Rossi, assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica; Roberto Musmanno, assessore alle infrastrutture, si completa nell’organico con la nomina di Mariateresa Fragomeni, assessore al bilancio, programmazione economica e finanziaria e politiche del personale; Angela Robbe delegata al lavoro, formazione e politiche sociali; Maria Francesca Corigliano, assessore ai beni culturali e all’istruzione.

Nella sede della Cittadella a Catanzaro, il governatore Oliverio ha presentato all’esecutivo i nuovi assessori parlando di “persone di alta professionalità espresse, ognuna nel proprio campo, in modo reale e concreto nell’impegno per il territorio”.

“Ora insieme – ha aggiunto il Presidente della Regione - dobbiamo avviare una nuova fase per realizzare quella rivoluzione della normalità per la quale sono impegnato dal primo giorno del mio insediamento. I prossimi mesi dovranno essere decisivi per portare a termine progetti e programmi già avviati. Auguro a tutti buon lavoro”.