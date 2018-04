Furto alla Codignola. Sindaco: “delinquenti senza coscienza e senza cuore”

“Nell'apprendere del nuovo furto in poche settimane presso la scuola Codignola si resta profondamente amareggiati.” Sono queste le prime parole espresse dal Sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, che ha aggiunto: “Sono atti di viltà commessi da delinquenti, soggetti senza cuore, senza coscienza civile.”

“Sono vicino al personale docente e non docente – ha aggiunto il primo cittadino - che viene privato degli strumenti per lavorare e soprattutto ai bambini che vengono danneggiati nel loro primario diritto di crescere attraverso la formazione. L'amministrazione ha investito ed investe molto nella scuola ed è impegnata a sostenere l'offerta formativa per i nostri ragazzi. E continuerà a farlo – conclude - perché questi gesti di inqualificabile inciviltà non ci fermano.”