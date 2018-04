Droga, armi e munizioni rinvenute nella locride

Droga, armi e munizioni sono state ritrovate dai Carabinieri del Gruppo di Locri nel corso di una serie di controlli messi in atto nei giorni scorsi.

In particolare, 5 chili di marijuana sono stati scoperti ad Africo Nuovo dove è finito in manette un 46enne, G.S., già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso mentre cercava di nascondere sotto un fusto in metallo due involucri contenenti l’ingente quantitativo di droga.

Durante un’altra attività, poi, i militari hanno rinvenuto altri 6 chili di marijuana, che erano nascosti sotto un peschereccio coperto da una fitta vegetazione, a ridosso del lungomare di Africo Nuovo.

Un sacco di iuta con circa 2 chili e mezzo di marijuana, un fucile cal. 16 a cane mozze con matricola abrasa e 60 munizioni di altro calibro, si trovavano invece nascosti in un casolare abbandonato di Ciminà.

Tutta la droga sequestrata, una volta immessa nelle piazze di spaccio reggine, avrebbe fruttato circa 70 mila euro.