Ruba e si nasconde sotto un furgone: 53enne in arresto

Un normale controllo nelle adiacenze del parcheggio di un ingrosso per la distribuzione di prodotti detergenti e casalinghi su Corso Europa, a Paola, ha portato i Carabinieri a scoprire un furto in corso d'opera.

La porta dell'esercizio commerciale era infatti divelta e i militari hanno approfondito l'ispezione che ha dato subito risultati. Infatti, rannicchiato sotto un furgone, vi era un uomo con un passamontagna che alla vista degli agenti ha avviato una fuga terminata dopo pochi metri.

L'uomo, identificato in R.T., 53enne della provincia di Catanzaro, noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, era in possesso di numerose attrezzature da scasso che aveva nascosto nella sua vettura.



Al temine delle formalità , su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, il 53enne è stato trasferito presso le camere di sicurezza della caserma di Paola, in attesa del rito per direttissima.

Le indagini dei carabinieri però proseguono poiché sembrerebbe che R.T. fosse in compagnia di altri soggetti ancora da identificare. Il bottino consisterebbe solo in una decina di scatoloni contenenti detersivi.