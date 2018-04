Academy, meeting di Roma: My Jechely “Risveglia” lo spirito e le anime dei suoi affiliati

No che ce ne fosse bisogno ma con il suo secondo Academy, My Jechely ha veramente “risvegliato” lo spirito e le anime dei propri iscritti.

“Risveglio” è infatti il titolo del per-corso organizzato da My Jechely attraverso la sua Academy e che si è svolto sabato 14 Aprile presso l’Hotel Golden Tulip di Roma Fiumicino.

La sorpresa iniziale dei partecipanti che si aspettavano un secondo modulo sulla scia tracciata dal precedente, magari con approfondimenti degli argomenti già trattati a dicembre e con altri nuovi, per proseguire lo sviluppo delle aree trattate, è stata sostituita dallo stupore prima e dalla meraviglia e da un apprezzamento totale poi.

La dirigenza My Jechely, ha infatti stupito ancora una volta i propri affiliati.

Infatti, prendendo una decisione che inizialmente poteva sembrare rischiosa o comunque che poteva non essere capita o apprezzata da tutti, ha deciso dopo diversi incontri e dopo aver fatto tutte le valutazioni del caso, di voler cambiare “il taglio” dei corsi della propria Academy.

“Si deve crescere prima come persona e stare bene con se stessi”: questo il mantra che da sempre My Jechely sostiene e ripete ai propri affiliati e a tutta la sua rete e da qui prende vita il nuovo per-corso dell’Academy.

Dopo mesi di incontri, la dirigenza è infatti riuscita a “strappare” un “sì” ad un Maestro di Saggezza apprezzato a livello Internazionale che frequenta da anni e con il quale ha periodici incontri settimanali.

Grazie a lui, i dirigenti hanno appreso e continuano ad apprendere conoscenze basilari per il proprio benessere interiore, tecniche di rilassamento e meditative utili per la rigenerazione del corpo e della mente e anche metodologie che aiutano a sviluppare le proprie capacità e a migliorarle e tecniche utili alla negoziazione e allo sviluppo della leadership.

“Ci sarebbe tanto da dire su cosa facciamo e cosa apprendiamo ogni volta sia come gruppo che singolarmente grazie al Maestro, ma le parole limiterebbero l’effetto che lui e suoi insegnamenti hanno su ciascuno di noi, sulle nostre famiglie e sulle nostre carriere. Per capirlo bisogna conoscerlo, avere fiducia in lui e fare propri i suoi insegnamenti che a volte ti lasciano senza fiato”: queste le parole usate da Francesco Russo, uno dei quattro fondatori di My Jechely.

“In virtù dei benefici che tutto questo porta nelle nostre vite, ci siamo chiesti: perché non condividerlo con tutto il resto della famiglia My Jechely?”, ha aggiunto Russo.

“Tra dubbi iniziali su come potesse essere accettato il nuovo per-corso Academy che si voleva proporre, sugli effetti che ciò potesse avere sul resto della rete e dopo diversi incontri con il Maestro che aveva bisogno di “sentire le vibrazioni” di ciò che gli stavamo proponendo, ovvero di essere la Guida della nostra Academy – ha concluso il cofondatore - una volta ricevuto il suo “siamo pronti”, abbiamo capito e avuto certezza che fosse la cosa giusta da fare”.

Lo stesso Maestro e il suo modo di porsi, nonché i suoi insegnamenti e la sua diponibilità, sono stati non solo “accettati” dai partecipanti al corso, ma si ha avuto l’impressione come se gli stessi non ne avessero mai abbastanza, circondandolo e bombardandolo letteralmente di domande, chiedendo consigli o facendosi riequilibrare i punti vitali.

Tutto questo ha riempito di gioia la dirigenza My Jechely, non solo perché ha fatto ancora una volta “centro” con questo cambio di strategia dell’Academy, ma anche perché, vedendo come i propri affiliati hanno accolto il Maestro e i suoi insegnamenti, ha avuto conferma di quanto già sapeva e cioè di essere circondata da persone vere e non artefatte o costruite; persone con una grande voglia di crescere, fare, con un grande cuore e di grande umanità.

La giornata di Domenica poi, ha visto protagonista My Jechely con la sua continua crescita e sviluppo e la presentazione di tante novità tra le quali la nascita del Marketplace, della presentazione delle nuove Aziende partners e soprattutto dello sbarco di My Jechely in Europa: non male per una Start Up partita da Crotone.

Da menzionare poi l’entrata nel gruppo dei pilasti della società di Andrea Mattei (Roma), Maria Teresa Arena (Gorizia), Valeria Giordano (Gorizia) e Carla Bignoni (Mantova) diventati Silver Team My Jechely.

Premiato anche Massimo Radin (Gorizia) per la professionalità, l’attaccamento all’ Azienda e per i successi che sta ottenendo insieme al suo Team di cui fanno parte anche i piccoli Tiago (6 mesi), elegantissimo con una magliettina My Jechely, e Maia (2 mesi), anche loro presenti a Roma insieme alle loro mamme alle quali sono stati fatti i complimenti per la tenacia e la voglia di esserci nonostante le quasi 6 ore di auto.

Sempre durante il meeting di domenica, si è registrata anche la promozione da Silver Team a Gold Team di Cristiano Balestra (Roma) che ricevendo la spilla “oro” è entrato a far parte così, del gruppo Board Gold My Jechely.

Per approfondimenti al riguardo o per conoscere la realtà My Jechely, basta visitare il suo sito myjechely.it, il suo shop myjechely.shop, scrivere una mail ad Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. per ricevere tutte le informazioni che si desiderano o per fissare un incontro presso la sua nuova sede operativa in via Firenze n° 9 a Crotone.

Che dire: un altro passo ed un altro successo di My Jechely e dei suoi Generali non più soldati.