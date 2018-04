Un 23enne di Isola di Capo Rizzuto è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri che nel corso di una perquisizione domiciliare lo hanno trovato in possesso di 100 grammi di marijuana, nascosta all’interno di una scatola di scarpe. Il giovane, su disposizione dell’A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari.