StraCrotone, vittoria per Ayoub Idam

Vittoria con il tempo di 30 minuti e 37 secondi per Ayoub Idam che trionfa alla StraCrotone. La gara si è tenuta domenica 15 aprile si è disputata tra le principali vie della città pitagorica la mitica gara podistica StraCrotone, tappa di Campionato Regionale Fidal e corsa ad andatura libera aperta a tutti. Emozionato al traguardo ha ricevuto l’abbraccio e l’applauso di tutto il pubblico e del suo coach Scipione Pacenza.

Secondo assoluto Andrea Petarra della Apuliathletica di Brindisi (32’14’’), seguito al terzo posto da Luca Ursano della Cosenza K42 (32’20’’). La maglia di campione Master maschile della tappa di Campionato Fidal è stata vinta da Paolo Audia della Jure Sport, con il tempo di 33’40’’.

Nella categoria femminile assoluti prima classificata Vanessa Cardamone, della Scuola Atletica Krotoniate, la fortissima atleta, nuovo acquisto della società di atletica crotonese, già capace di chiudere la maratona di New York sotto le tre ore, ha completato i due giri della StraCrotone con il crono di 43’30’’, aggiudicandosi anche la maglia di campionessa di tappa regionale del campionato Master della Federazione Italiana di Atletica Leggera Fidal.

Seconda assoluta Rosa Ciccone dell’Atletica Sciuto (43’45’’). Terza Sabrina Gioberti della Cosenza K42 (44’17’’). Molte le società provenienti dall’intera regione e non solo. E tanti i partner e gli sponsor che hanno partecipato all’organizzazione offrendo anche premi e gadget nelle sacche gara StraCrotone.

Oltre alla gara agonistica competitiva del Campionato FIDAL, ottimi risultati sono giunti anche dalla corsa ad andatura libera, dove bambini, famiglie e appassionati di sport, hanno potuto divertirsi e correre insieme, anche con ottimi tempi. I premi speciali offerti dai tanti partner del network Hera Ora sono stati consegnati alla fine della manifestazione sul palco.

Questa seconda nuova edizione ha visto più che raddoppiare i numeri dei partecipanti rispetto lo scorso anno. Quasi trecento corridori hanno invaso le strade e colorato la città, su un percorso reso estremamente sicuro grazie allo straordinario lavoro delle Forze dell’Ordine e del Comune di Crotone, che insieme all’organizzazione di Hera Ora, della Scuola Atletica Krotoniate, co-organizzatrice dell’evento e prima squadra al traguardo per numero di atleti, e alle tante associazioni e volontari hanno permesso di far correre la gara in un contesto di totale libertà.