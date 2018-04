Vento forte, Coldiretti: “Gravi danni alle serre agricole”

I forti e caldi venti, con raffiche impetuose, abbattutisi soprattutto nell’area del lametino, con epicentro tra Curinga e Pizzo Calabro, hanno provocato danni ingenti alle strutture serricole e alle colture in atto, in particolare ortaggi, fragole, anche in pieno campo e fiori.

“E’ stata una giornata di passione” sbotta la Coldiretti Calabria che sta monitorando la situazione. Molte serre infatti sono state scoperchiate dalla furia del vento che ha strappato i teloni di plastica e compromesso le stesse strutture serricole.

“E’ l’ennesimo episodio di evento climatico estremo – sottolinea Coldiretti – che mette ancora una volta a dura prova il comparto agricolo con inevitabili ripercussioni sull’indotto”.

“Adesso - chiede l’associazione – occorre che la Regione Calabria con celerità e rigore, disponga le procedure per la necessaria valutazione dei danni per delimitare le aree colpite e chiedere il riconoscimento dello stato di calamità”.