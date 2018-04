Scontro tra due auto, morto infermiere del 118

È di un ferito e un morto il bilancio del grave incidente verificatosi stamani sulla strada provinciale 17 che collega Vibo a Tropea. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate all’altezza di una curva, alle porte del centro di Caria.

La vittima è Salvatore Montesanti di Limbadi, infermiere in servizio del 118 che, in quel tragico momento, si stava recando a lavoro. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo, il Suem 118 per le cure del caso e i carabinieri.