Roccabernarda, incontro con gli alunni della Scuola Media .

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro, il Maresciallo Vice Comandante della Stazione di Roccabernarda, hanno tenuto un incontro con circa 60 alunni confrontandosi su temi relativi la legalità nelle scuola media dell’istituto Borrelli di Roccabernarda.

Oltre ad una rapida premessa sui compiti dell'Arma dei Carabinieri e come questa sia capillarmente diffusa sull'intero territorio nazionale, nelle sue varie componenti territoriali e specialistiche, nel corso dell'incontro sono state esposte le problematiche inerenti alcuni atteggiamenti prevaricatori che possono sfociare nel bullismo ed il cyber-bullismo, che si è evoluto attraverso i social network e le nuove tecnologie, l'uso e consumo di droghe ed alcool e di come alcune condotte, anche in giovane età, possano portare delle conseguenze negative, oltre che sul piano della salute, anche sul futuro degli adulti del domani.

Particolare attenzione è stata posta sull'utilizzo del web, sugli acquisti online, e sui social network, strumenti utilissimi, ma pieni di insidie nel caso di un utilizzo poco avveduto. Così nelle chat, come nella vita reale, si è arrivati alla conclusione condivisa di non dare mai confidenza a sconosciuti e persone più grandi, di stare attenti alla diffusione di fotografie e dati personali che potrebbero essere utilizzati in maniera impropria.