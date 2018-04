Un uomo di 29 anni è stato denunciato perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di droga. Nel corso di un controllo, i carabinieri dell’aliquota radiomobile LO hanno beccato in flagranza di reato mentre dava una dose di mezzo grammo di marijuana a un 40enne di Cirò Marina, che in quell’occasione è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.