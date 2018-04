Crotone-Juve. Adda: la società pitagorica non risponde ai disabili

Mentre la Calabria freme per l’arrivo a Crotone della Juventus, che mercoledì (alle 20:45) fiderà i rossoblù in riva allo jonio per la 33° giornata di Serie A, l’associazione Adda monta una polemica con la società pitagorica lamentando l’impossibilità di un ragazzo disabile che non potrà assistere alla gara per l’impossibilità di mettersi in contatto con l’Fc Crotone

“Ai numeri di telefono riportati sul sito ufficiale … nessuno mai risponde, così come nessuno risponde alle mail inviate agli indirizzi riportati sempre sullo stesso sito ufficiale. Dunque – sbotta Vito Crea, presidente dell’Associazione - un disabile che per vedere le partite del Crotone non può permettersi di acquistare il biglietto perché impossibilitato a raggiungere il posto che gli verrebbe assegnato deve, puramente e semplicemente, rassegnarsi a non vedere la partita”.

“Ci chiediamo se questo sia accettabile in un paese civile” afferma ancora l’Adda chiedendosi inoltre “se sia giusto che i disabili vengano perfino presi in giro dall’F.C. Crotone con la pubblicazione, sempre sul sito ufficiale …, della procedura per ottenere gli accrediti”.

Per l’associazione disabili sarebbe una “presa in giro perché la procedura è impossibile da espletare dal momento che alle mail e ai numeri di telefono ufficiali nessuno risponde. Un ragazzo come tanti disabile in carrozzina, ci teneva tanto a vedere giocare la sua Juve nello stadio del Crotone, la sua seconda squadra in quanto calabrese. Dovrà farne a meno: evidentemente – conclude Crea - la società F.C Crotone non gradisce che i disabili assistano alle sue partite casalinghe".