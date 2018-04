Volley. Derby di Lamezia tra Conad e Raffaele, finisce come all’andata

È una bolgia il palazzetto dello sport di Pianopoli per il tanto atteso derby di Lamezia. Conad e Raffaele si sfidano in un impianto che a stento riesce a contenere il pubblico accorso. Una gara che, senza dubbio, meritava una location diversa e degna dello spettacolo che le due compagini hanno offerto in campo.

Schieramenti tipo per entrambi i tecnici. Nacci, che nel giorno del suo compleanno si regala una bella vittoria, non cambia e manda in campo Gerosa-Spescha sulla diagonale principale, Turano-Alborghetti al centro, Bruno-Del Campo sulle bande, Zito libero. Guzzo schiera invece Ferraro, Porfida, Citriniti, Procopio, Butera, Piccioni e Sacco libero.

Si parte con un break degli avversari (0-2), partiti subiti cattivi e decisi a giocarsi il tutto per tutto in questa gara che, per la Raffaele, mette di fatto in palio solo il prestigio. Il vantaggio della squadra di Guzzo aumenta ancora (2-6) con Conad che fatica ad entrare in partita.

Un ace di Turano e uno di Del Campo accorciano lo svantaggio (12-14) ma un contrattacco vincente di Porfida e un diagonale fuori di Spescha riportano la Raffaele a +4 (12-16).

Riesce a farsi sotto la Conad grazie ad un contrattacco di Del Campo e un attacco mandato fuori da Piccioni (15-16). Nel momento topico del set un muro su Bruno porta la Raffaele avanti di 3 19-22 e Nacci opta per il cambio della diagonale principale dentro Alfieri-Sarpong, fuori Gerosa-Spescha.

Finalmente viene fuori la vera Conad Lamezia che riesce, spinta dal pubblico, a ribaltare a suo favore il risultato e a chiudere il set alla prima occasione con un attacco vincente di Sarpong (25-23).

Un finale di set in crescendo per la Conad, un avvio di seconda frazione ancora su ritmi alti. Due muri consecutivi di Spescha e Turano (con Del Campo al servizio) permettono ai giallorossi di staccare subito la Raffaele 4-2.

Il vantaggio aumenta ancora grazie alla ritrovata lucidità e concretezza di Spescha e compagni (14-20), mentre la Raffaele sparisce dal campo.

Gira tutto a dovere, Gerosa inventa, Spescha, Del Campo e Bruno realizzano, Turano e Alborghetti sono insuperabili a muro e dietro Zito coordina al meglio ricezione e difesa.

Sul 21-16 Nacci inserisce Garofalo per Bruno che ripaga subito la fiducia mettendo a terra due punti consecutivi, il primo in attacco il secondo a muro, che portano la Conad sul 23-16. Ci pensa il capitano a chiudere alla prima occasione portando la Conad sul 2-0 (25-18).

Dopo l’ottima partenza e la rimonta subita nel primo set, un secondo vissuto sempre ad inseguire, la Raffaele accusa il colpo e perde completamente la testa.

Tanti errori gratuiti dei gialloblù caratterizzano l’avvio del terzo parziale (8-2) e la Conad gioca sul velluto. Sul 9-2 arriva anche un cartellino rosso per proteste alla Raffaele che testimonia il momento difficile della squadra di Guzzo.

Ai gialloblù non riesce più nulla mentre ai giallorossi viene tutto facile e il vantaggio assume dimensioni quasi imbarazzanti (18-3). A referto va anche Gaetano che mette a terra il muro che vale il 20-5.

Sul 21-6 entra anche Chirumbolo che difende subito un ottimo pallone non concretizzato poi dai compagni. Si chiude in scioltezza 25-10 con il bolide messo a terra da Polignino.

IL TABELLINO

Conad Lamezia-Raffaele Lamezia 3-0