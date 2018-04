Ruba alcolici in un negozio, denunciata donna 56enne nel vibonese

I Carabinieri della Stazione di Dinami hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria una donna 56enne, per il tentato furto all’interno di un minimarket. Un Carabiniere, libero dal servizio, si trovava di fronte al negozio in questione quando ha notato la donna, già conosciuta ai militari, entrare all’interno, e ha deciso di seguirla.

La donna è stata vista afferrare velocemente alcuni prodotti alcolici per poi nasconderli in una borsa, cercando di allontanarsi, ma, è stata bloccata dal Carabiniere e dalla commessa del negozio. La donna a seguito di richiesta del militare, ha riconsegnato la merce rubata e per questo motivo è stata deferita in stato di libertà per il reato di tentato furto.