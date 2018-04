Tripodi (FI) continua il tour di visite istituzionali: «Sono al servizio dei calabresi»

Sergio Abramo e Maria Tripodi

La deputata di forza Italia Maria Tripodi, nel corso del tour sul territorio, al fianco degli amministratori e dei cittadini, ha incontrato il Sindaco di Catanzaro Sergio Abramo per stringere, ulteriormente, quel rapporto di sinergia necessario per lavorare a favore dello sviluppo della Calabria.

«Con Abramo ho avuto un colloquio lungo e cordiale – ha dichiarato l’onorevole Tripodi – affrontando i temi cari al nostro capoluogo di Regione. È di tutto il collegio che mi ha scelto che voglio essere rappresentante, per portare nelle sedi competenti, le istanze di un'area che si estende da Catanzaro a Vibo Valentia fino a Reggio Calabria. Sono convinta che avremo una Calabria migliore solo quando, lavorando insieme per il bene comune, remeremo tutti nella stessa direzione, quella del futuro, senza campanilismi o rivalità territoriali».

Linea sottolineata anche nei colloqui con esponenti della società civile, amministratori locali e i consiglieri regionali Vincenzo Pasqua e Mimmo Tallini.

A confermare tale volontà di presenza, è stata anche la visita della Tripodi presso l'Arcidiocesi per suggellare quel rapporto di solidarietà e vicinanza con chi si spende ogni giorno per dare speranza. «Ho incontrato Sua eccellenza Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita di Reggio-Bova. A lui ho manifestato – ha concluso la Tripodi – sentimenti di gratitudine e vicinanza istituzionale per la preziosa azione che quotidianamente porta avanti come alta guida spirituale della nostra comunità».