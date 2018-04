Crotone. Zona pedonale sul Lungomare: ecco le limitazioni al traffico

Il Comando Vigili del Fuoco di Crotone comunica che da oggi è stata istituita la zona pedonale sul lungomare cittadino di via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso da Rino Gaetano a via Reggio, con chiusura al transito veicolare, alla sosta e fermata nei giorni di sabato (dalle 19 sino alle 24) e tutte le domeniche e festivi infrasettimanali (dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 24,00,).

Unica eccezione per i mezzi in servizio d'emergenza, velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, a cui può essere consentito solo il transito, nonché a veicoli e motoveicoli dei cittadini residenti ed autorizzati solo per accedere ai cortili e alle autorimesse (passi carrai) e con velocità moderata.