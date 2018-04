Mesoraca, a fuoco l’auto di un operaio forestale

Durante la notte, i Carabinieri della Stazione locale e della Radiomobile di Petilia Policastro sono intervenuti in via Cotrachi a Mesoraca dove, per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio che ha distrutto un’auto, una Fiat Punto, di proprietà di un operaio forestale di Mesoraca.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Petilia che hanno spento le fiamme mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per appurare le cause del rogo.