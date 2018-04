Controlli nel Crotonese: rapine, droga, armi e una violazione edilizia

Proseguono senza sosta i controlli del Focus ‘Ndrangheta diretti dal Questore della provincia di Crotone, Claudio Sanfilippo.

È così che il 6 aprile scorso il personale della Squadra Mobile ha denunciato G.L., 41enne crotonese, per rapina aggravata commessa alcuni giorni fa nei confronti di un altro crotonese.

Sempre nell’ambito degli stessi controlli l’11 aprile, ancora la Mobile ha eseguito una perquisizione locale all’interno di due seminterrati di libero accesso, pertinenti ad uno stabile, rinvenendo 3 tre involucri di plastica bianca contenenti della marijuana del peso di circa 100 grammi.

Allo stesso tempo la Squadra Volanti ha deferito all’Autorità Giudiziaria il 67enne E.R.P. e P.I., rumeno di 31 anni, per tentata rapina.

Il 12 aprile scorso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, insieme alla Sezione della Polizia Stradale di Crotone, e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha proceduto con un sopralluogo, a Capo Rizzuto, in un fabbricato di tre piani adibito ad abitazione, di circa 90 mq per piano e con annesso giardino di circa 200 mq, una piscina della grandezza di circa 60 mq, presso il quale erano in corso dei lavori edilizi.

Dagli accertamenti, è risultato che lo stesso terreno fosse di proprietà dell’Arsaa (Agenzia Regionale Sviluppo e Servizi per l’Agricoltura), e situato in zona soggetta a vincolo paesaggistico ambientale, mentre il fabbricato era di fatto abusivo ed utilizzato da P.F., 61enne residente ad Isola Capo Rizzuto, il quale oltre ad essere identificato come committente dei lavori, privo di ditta istituita, si sarebbe avvalso tra l’altro dell’attività di tre lavoratori non assunti.

I lavori effettuati inoltre non erano autorizzati da nessuna documentazione attestante la regolarità dell’opera (la Scia), né relativa a condoni o sanatorie. Di conseguenza le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro dell’interno fabbricato e al deferimento del responsabile per violazioni edilizie.

L’intervento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha rilevato invece l’infrazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro contestando anche violazioni da parte del titolare della proprietà nei riguardi degli operai per sottrazione agli obblighi del datore del lavoro.

Ieri pomeriggio la Squadra Volanti ha denunciato poi, P.G., 34enne crotonese, per rapina impropria (per essersi appropriato dello smartphone della ex moglie) e per evasione dai domiciliari.

Altra denuncia è seguita per S.T., 52enne del posto trovato in possesso, di 2 coltelli di 30 e 31 cm, custoditi all’interno della sua autovettura e una mannaia da macellaio lunga circa 26 cm; il tutto è stato sequestrato.

A conclusione dei servizi svolti nel corso della settimana sono state denunciate in tutto 6 persone; controllate 23 sottoposte a misure di sicurezza; identificate 1.730 e 1.143 cittadini extracomunitari;

La Stradale ha proseguito coi controlli di 193 veicoli (anche col sistema Mercurio), sono stati effettuati numerosi posti di controllo, elevate 29 sanzioni per violazioni al Codice della Strada ed eseguiti 3 fermi o sequestri amministrativi o penali.

In ultimo sono state messe in atto 18 perquisizioni, 6 persone accompagnate in Questura per identificazione, notificate 3 espulsioni di cittadini extracomunitari con Ordine del Questore ed ordinati 3 controlli amministrativi presso esercizi pubblici.