di Amantea ed ex Consigliere regionale coinvolto in una serie di inchieste che avevano per oggetto lo scambio elettorale politico-mafioso.

Il dispositivo, emesso dalla procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, riguardava la reclusione per tre anni e l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici ma non sarebbe stato tenuto conto dell'ultimo indulto.