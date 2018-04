Cutro: conclusa gara degli scioglilingua tedeschi e francesi 2018

Una festa all’insegna degli scioglilingua tedeschi e francesi. Circa 100 giovani mercoledì 11 aprile hanno festeggiato il terzo compleanno dell’ostello Bella Calabria a San Leonardo di Cutro partecipando all’ormai tradizionale gara degli scioglilingua.

La giuria per la categoria tedesco era composta da Gerdis Thiede del Goethe-Institut e da Giuseppina Massimo dell’Istituto Ciao-Tschau, per la categoria francese la giuria è stata egregiamente guidata da Irene Mossuto ed Eva Familiari dell’Alliance Francaise di Cosenza.

Per gli scioglingua francesi il terzo posto è andato a Fera Marina e Nocita Cristina dell’ITE d Sovereto, il secondo se lo sono aggiudicato Giancotti Mattia e Carelli Chiara del liceo Telesio di Cosenza, il primo posto a suon di scioglilingua francesi dall’impeccabile pronuncia è andato a Pugliano Antonio e De Agazio Maria Lucia dell’ITE di Sovereto. I vincitori sono stati premiati dall’assessore all’Istruzione di Cutro Stella Bonifazio e da Domenico Lanatà, ufficiale di Governo per la frazione di San Leonardo di Cutro e da Emilio Colosimo assessore al turismo. Per la categoria tedesco la sfida è stata sino all’ultimo scioglilingua.

Per le superiori il secondo posto è andato a Filardo Aldo, il primo a Primerano Rossella, entrambi dell’ITE di Soverato. Per la categoria delle medie tutti i premi sono stati vinti da alunni frequentanti la scuola media Anna Frank, dell’Istituto comprensivo Rosmini di Crotone. Per la terza media questa la classifica, al terzo posto Battigaglia Matteo, al secondo Sposato Marta, al primo Arconte Francesco. I tre alunni hanno incantato la giuria ed hanno recitato a memoria ben 24 scioglilingua. Impresa ardua, ma compiuta egregiamente.

Questa la classifica della sezione seconda media, Piscitelli Fabio al terzo posto, Lorenti Raffele al secondo, Iorno Giuseppe al primo. Per la sezione prima media i concorrenti hanno gareggiato in squadre formati da 4 membri. Il terzo posto è andato alla squadra formata da Agnese Lorenzo, Spina Gaia, Siniscalchi Eliana e Valeria Biafora. Il secondo posto se lo sono aggiudicati Spagnulo Mattia, Quintieri Paolo, Montaruli Anna Bea e Picari Francesco. Il primo posto è stato conquistato dalla squadra formata da Ceraso Valentina, Lidonnici Giulia, Riganello Serena e Maggiore Giada. Gli alunni dell’ITE di Soverato sono stati preparati ed accompagnati dalle docenti Cilurzo Miriam, Catalano Anna Maria e Familiari Eva. Gli alunni del Liceo Telesio di Cosenza sono stati accompagnati dai docenti Tassone Maria Rosa, Pedretti Pierluigi e Romano Therese.

La festa di San Leonardo di Cutro è stata resa possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale di Cutro e della locale e ben organizzata associazione Radici che ha offerto durante l’evento dei gustosissimi dolci tipici locali. Ad allietare l’evento con musica popolare calabrese ci ha pensato l’artista Pierluigi Virelli. La manifestazione è stata coordinata dall’associazione Amici del tedesco che ha così festeggiato anche il terzo compleanno dell’ostello Bella Calabria, nato a San Leonardo di Cutro grazie ad un progetto sostenuto da Fondazione con il Sud. Terminata la festa tutti d’accordo nel dire: ci vediamo l’anno prossimo.