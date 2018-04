Platania, il gruppo Un Comune per tutti si oppone all’azione amministrativa

Il gruppo Consiliare di Platania ‘Un Comune per tutti’, sente la necessità di rendere nota “la totale mancanza di volontà di innovazione e rottura con il passato, dell’attuale amministrazione comunale”.

“Le scarse idee sono rappresentate da un programma triennale delle opere pubbliche che non ha nessuna visione delle reali esigenze del paese come un miglioramento dell'assetto stradale del centro storico e del manto stradale che collega Platania centro con le sue frazioni – spiega la nota. Non è stato previsto, neanche un minimo contributo verso le associazioni locali che sono presenti su tutto il territorio. Non si é nemmeno pensato ai servizi sociali, alla manutenzione delle condotte idriche, alla polizia locale, stante il perdurare della mancanza di un vigile urbano, alla sicurezza del paese, nonostante i numerosi furti avvenuti in questi mesi e nemmeno alle scuole”.

I consiglieri Gabriele Gallo, Davide Esposito e Francesco Marchione non comprendono come mai “il sindaco Rizzo ha deciso di voler aumentare la Tari” e concludono che “in un grave periodo di crisi economica non si possa gravare sulle tasche dei platanesi rimasti e vivere nel loro paese, suona come una penalizzazione piuttosto che un plauso per la scelta fatta”.