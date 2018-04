Crotone: il Comune aderisce alla Stazione Unica Appaltante della Provincia

Anche il Comune di Crotone aderisce alla Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone.

Questa mattina il Consigliere Anziano dell’Ente intermedio, Armando Foresta, ed il Sindaco del Comune di Crotone, Ugo Pugliese, nella Sede Istituzionale della Provincia, hanno firmato la convenzione mediante la quale la Provincia di Crotone gestirà gli appalti del Comune Capoluogo.

Lo scorso 26 febbraio l’ente provinciale ha deliberato, in seduta consiliare, l’adesione alla SUA/CUC. Oggi si è proceduto alla formalizzazione del rapporto tra i due Enti.

“La firma di oggi – si legge in un comunicato delle parti - rappresenta un ulteriore passo in avanti sul percorso tracciato e caratterizzato da un sinergia Istituzionale, su tematiche di particolare importanza e complessità, come quella degli appalti di lavori, beni e servizi.”

Foresta e Pugliese hanno espresso viva soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, che è il risultato di una proficua collaborazione amministrativa, frutto della responsabilità politica di chi amministra la cosa pubblica, che deve giornalmente mirare a migliorare i servizi, a beneficio della collettività che rappresenta.