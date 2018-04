Viabilità tra Girifalco e Maida: lavori in coro sulla Sp 8

Inizio lavori Sp 89

Iniziati i lavori di risanamento e completamento della Strada provinciale 89 che collega i comuni di Girifalco e Maida. L’importante arteria provinciale sarà interessata da interventi di risanamento e completamento per fare fronte al peggioramento della sede stradale: i lavori, come da capitolato, saranno completati entro 150 giorni. Queste le rassicurazioni raccolte dall’impresa appaltatrice – la Genovese costruzione srl – nel corso del sopralluogo effettuato questa mattina dal presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, accompagnato dal dirigente del settore Infrastrutture e Viabilità dell’Ente intermedio, ingegner Floriano Siniscalco. Una problematica, quella della Strada provinciale 89 seguita anche con particolare attenzione dal consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Ciccio Severino.

La Sp 89, infatti, ha subito dei cedimenti del corpo stradale a causa di infiltrazioni di acqua nel sottosuolo, che hanno richiesto provvedimenti di interventi provvisori e urgenti per garantire la sicurezza stradale. I lavori – per un importo di 481 mila euro comprensivo di dieci mila euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - prevedono, tra i vari interventi, opere d’arte di ogni genere, tanto per l’attraversamento dei corsi d’acqua e per lo sfogo delle acque piovane raccolte nei fossi laterali, quanto per difendere le scarpate dei tagli e dei rilevati, ovvero per il consolidamento per la difesa del corpo stradale; cilindratura meccanica delle massicciate; trattamenti superficiali delle massicciate, rivestimenti, penetrazioni, pavimentazioni in genere.

“Resta massima l’attenzione per questo territorio: la Provincia di Catanzaro si è attivata con determinazione per superare gli immancabili ostacoli di natura finanziaria e garantire un intervento risolutivo – ha affermato il presidente Bruno -. Non possiamo mettere a rischio il traffico su una strada come la Sp 89, strategica e ad alta intensità veicolare: nel tutelare il diritto alla mobilità delle nostre comunità, la sicurezza prima di tutto. Questi importanti lavori di risanamento e completamento consentiranno di frenare il peggioramento della sede stradale e, quindi, favorire il flusso veicolare e la fruibilità dell’arteria in condizioni ottimali”.