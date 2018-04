Inquinamento: rinvenuti rifiuti all’interno della pineta di Cirò Marina

Un grosso quantitativo di rifiuti è stato rinvenuto all’interno della pineta comunale di Cirò Marina dalla Guardie Ecozoofile di FareAmbiente Crotone.

La scoperta è avvenuta nel corso di alcuni controlli messi in moto dopo svariate segnalazioni. In particolare, le Guardie si sono ritrovate davanti a ingenti quantitativi rifiuti plastici, oltre a panchine ed arredi scardinati e combustibile per l’accensione di fuochi e barbecue.

Il Comune di Cirò Marina è stato informato per l’attivazione del ripristino dei luoghi.