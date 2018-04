Aggrediscono la squadra ospite che festeggia la vittoria: interdetti tre tifosi dell’A.C. Locri

Tre provvedimenti di D.A.SPO sono giunti come immediata risposta del Questore di Reggio Calabria dopo l’aggressione subita dai calciatori della “A.S.D. Licata Calcio” ad opera sia dei giocatori della “A.C. Locri 1909” che dei suoi sostenitori.

L’increscioso episodio risale 28 febbraio scorso. Al culmine di una gara che vedeva protagoniste le due squadre, alcuni giocatori e tre tifosi locresi, S. D., D. F., A.G., di 47, 27 e 41 anni, si sarebbero scagliati contro i calciatori licatesi stavano festeggiando il passaggio al turno successivo della Coppa Italia Dilettanti.

Per i primi due tifosi il D.A.SPO. è stato emesso per la durata di 1 anno ciascuno per aver lanciato all’indirizzo dei giocatori avversari delle bottiglie piene d’acqua.

Di 3 anni invece il provvedimento emesso per il terzo tifoso. In particolare, il 41enne, indossando una pettorina di colore verde, si sarebbe posizionato all’ingresso degli spogliatoi e si sarebbe avventato contro uno dei giocatori della “A.S.D. Licata Calcio” colpendolo con calci e pugni.

Unitamente al provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono tutte le manifestazioni calcistiche di qualsiasi serie e categoria è stato imposto ai tre l’obbligo di presentazione presso l’ufficio di polizia competente per territorio mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo di tutte le manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata, a qualsiasi titolo, la compagine calcistica della “A.C. Locri 1909”.