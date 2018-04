Controlli nel Crotonese, tre arresti e sei denunce

È di tre arresti e sei denunce il bilancio delle attività di controllo effettuate dai Carabinieri del comando provinciale di Crotone.

A Cotronei, i militari della stazione locale con i colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Petilia Policastro, hanno arrestato un 39enne accusato di aver danneggiato un’autovettura in sosta. L’uomo, in stato di alterazione e per futili motivi ha danneggiato il mezzo nel piccolo centro e ha poi opposto resistenza ai militari intervenuti per fermarlo.

Un altro arresto è stata effettuato dai carabinieri di Cutro nei confronti di un 53enne: a suo carico eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Massa Carrara. Il 53enne, in affidamento in prova ai servici sociali ed in permesso a Cutro fino al 14 aprile prossimo, raggiunto dalla misura di aggravamento è stato portato nel carcere di Crotone.

Un’altra ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita ad Isola Capo Rizzuto su disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo. Un 40enne del posto già noto alle forze dell’ordine è stato riconosciuto colpevole del reato di tentata estorsione commessa ad Isola nel novembre 2011 ai danni di un portalettere. Dovrà scontare la pena di pena di 4 mezzo nel carcere di Crotone.

A Cirò, denunciato per truffa C.A., 45enne, di Pietrapaola, disoccupato: il 9 aprile, dopo aver incontrato una casalinga cirotana di 56 anni, si è qualificato come un Carabinieri per raggirare la donna facendosi consegnare la somma di 4mila euro.

Una denuncia anche a Mesoraca: destinatario M.A., 40enne del posto. Da un controllo è risultato titolare di una falegnameria non essendo iscritto alla Camera di commercio e senza alcuna autorizzazione. L’uomo è stato denunciato per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi e per la violazione delle prescrizioni obbligatorie con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale, anche per aver impiegato un dipendente 46enne “in nero” nella sua attività. I militari l’hanno quindi multato per 1.424 euro e sequestrato le attrezzature di lavoro presenti nella falegnameria; recuperati infine mille euro di contributi previdenziali ed assistenziali.

A Casabona, durante degli accertamenti effettuati dopo il ferimento accidentale di un 40enne avvenuto il 1° aprile durante i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, hanno denunciato R.G., 38enne di Rocca di Neto, commerciante, e I.F., 60enne di Rocca di Neto, impiegato. I due hanno venduto dei fuochi d’artificio di categoria F4 a persone non autorizzate ad acquistarli.

I carabinieri di Cirò Marina hanno denunciato in stato di libertà, A.A., 33enne disoccupato e pregiudicato. Già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato sorpreso alla guida dell’autovettura della moglie, con la patente di guida revocata e quindi in violazione delle prescrizioni.

Infine, i militari di Crucoli hanno denunciato G.F., 70enne, in quanto coinvolto in un sinistro stradale con feriti lievi. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici previsti in questi casi. La patente di guida gli è stata ritirata.