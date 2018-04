Scende dal mezzo dopo un tamponamento, travolto. Morto pilota cosentino

Francesco Misasi

È rimasto coinvolto in un tamponamento ma, appena sceso dal mezzo, è stato investito da un furgoncino. Non c’è stato nulla da fare per Francesco Misasi, 75enne, deceduto nella tarda serata di ieri all’ospedale di Cosenza.

L’incidente, che si è verificato lungo la statale 18 tirrenica vicino San Lucido, ha coinvolto due mezzi e l’uomo, noto pilota del cosentino, sceso dal mezzo è stato travolto da un furgoncino che sopraggiungeva. Trasportato prima nell'ospedale di Paola, è stato poi trasferito, per le sue gravi condizioni, in quello cosentino, dove è deceduto.

Misasi, detto "Ciccio", era molto noto in città, dove gestiva uno storico soccorso stradale. Lo stesso ex pilota tra gli anni 60 e 70 aveva preso parte a diverse corse automobilistiche, come la Coppa Sila.